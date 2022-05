To personer til sykehus etter ulykke

To personer er sendt til sykehus i ambulanse etter en ulykke på Flaktveit i Bergen mandag ettermiddag. Bilen de satt i skal ha kjørt av veien og ned en skråning. En person var fastklemt og politiet omtalte ulykken som alvorlig. – Det er fremdeles en alvorlig ulykke, men personene var bevisste da de ble sendt til sykehus, sier Steinar Hausvik i Vest politidistrikt. Det var like før klokken 14 mandag at politiet meldte om en alvorlig ulykke på Flaktveitvegen i Bergen. Det er store materielle skader på bilen. Fylkesvei 5304 ved Liastølen er stengt etter ulykken, melder Vegtrafikksentralen.