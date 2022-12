To personer i klem under bil

En kvinne og et barn kom i klem under en bil på Kvam. Begge er nå frigjord. Kvinnen er bevisst og får tilsyn av helse. Politiet vil jobbe med å skadde oversikt over hendelsen.

– Det er en alvorlig ulykke. Det er livreddende innsats på stedet, sa operasjonsleder Eivind Hellesund i politiet. Skadeomfanget til barnet er ukjent. Det er glatt og krevende kjøreforhold.