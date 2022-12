To personer frigjort fra bil

En kvinne og et barn kom i klem under en bil i Øysteste i Kvam. Begge er nå frigjort.

– Barnet er uskadd. Kvinnen har et beinbrudd. De vil fraktes med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus, sier vaktlege Morten Langeland i Kvam herad.

Ulykken skjedde inne på et privat tun. Bilen har sklidd. Det er grunnen til at de to havnet under bilen, opplyser innsatsleder Atle Barane i Kvam brann og redning til NRK.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.27. De jobber med å skaffe oversikt over hendelsen. Det er glatt og krevende forhold på stedet.