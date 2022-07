To personar vêrfast i fjell i Kinn kommune

Ein mann og ei kvinne i 40-åra er vêrfast i fjellområdet Trongedalseggene i Kinn kommune. Vest politidistrikt melder at personane er våte og kalde, men at dei har ly i eit vått telt. Innsatsleiar for politi og representant for Røde Kors ventar no på frivillige før dei bevegar seg mot staden.