To personar utsett for vald i Bergen sentrum

Natt til torsdag var det to valdshendingar i Bergen sentrum, og to personar vart sendt til Haukeland universitetssjukehus for vidare undersøkingar for mogleg hjerneristing. Den første hendinga skjedde klokka 01.40, ved kiosken Trekroneren. 10 minutt seinare vart ein person slege ned utanfor utestaden Metz. Operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt seier dei ikkje kan utelukka ein samanheng. Politiet leitte etter dei mistenkte, men ingen er så langt tatt for valden.