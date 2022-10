To personar i drukkenskapsarresten i natt

Laurdag morgon melder politiet at to personar vart plasserte i drukkenskapsarrest i natt. Begge i Bergen. Like før midnatt gjekk ein rusa mann i 20-åra rundt i Bergen sentrum med ein stokk og ein øl i handa.

– Ein vektar skal ha blitt slått av mannen, men ingen er skadde, seier operasjonsleiar i politiet, Frode Kolltveit. Då mannen vart køyrt til arresten, spytta han på patruljen og forsøkte å skalla til ein tenesteperson.

Seinare på natta, 04.15, var ei overstadig rusa kvinne i 20-åra til sjenanse på legevakta. Ho slo og sparka rundt seg og gjekk inn på rommet til ein pasient.

– Ho var full og vanskeleg, kort og godt.