To personar i 20- åra skal ha blitt knivstukke

To personar i 20- åra skal ha blitt knivstukke og utsette for vald av ein mann i 20-åra i Årstad i Bergen. Ingen av dei skal vere alvorleg skadde, og dei oppsøkte sjølv legevakta søndag morgon. Her møtte dei tilfeldigvis på ein politipatrulje og varsla om det som hadde skjedd. Operasjonsleiar Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt seier politiet har arresterte ein mann som dei mistenkjer står bak. – Vi etterforskar hendinga og prøver å finne årsaka, seier Ommedal. Det er ingen andre involverte i hendinga. Relasjonen mellom dei tre er ukjent, og det er også uvisst kvar hendinga skal ha skjedd.