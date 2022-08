To personar datt ut av båt i Askøy

Klokka 20:34 fekk Vest politidistrikt melding om at to personar hadde falle ut av ein båt og hamna i sjøen ved Hjeltaskjeret i Byfjorden. Ein båt frå Røde Kors har plukka opp dei to, og berre verkar uskadd. Ingen andre er sakna etter hendinga.