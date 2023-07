To nye arresterte etter slagsmålet på Landås

Politiet skriv på Twitter at til saman tre menn i 30-åra no er arresterte etter slagsmålet på Landås i Bergen tidlegare i dag. Tidlegare på dagen meldte politiet at ein person hadde «fått ein del juling» og var køyrd til Haukeland for undersøkingar. Dei mistenkte hadde då stukke av frå åstaden i bil.