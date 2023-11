To nordmenn komne frå Gaza til Bergen

Bergen kommune gjer seg klare til å ta imot 40 personar frå Gaza dei neste dagane, skriv BT. Søndag kom dei to første norske borgarane frå Gaza-stripa til Bergen.

– Me reknar med at fleire vil koma til Bergen i mindre grupper dei neste dagane. Kommunen har eit apparat klart til å ta imot dei, seier Lars Ove Breivik ved Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tenester og mangfald til avisa.

Rundt 16 av dei 40 personane skal vera barn.