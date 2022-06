To mindreårige syklister i trafikkuhell i Måløy

Nødetatene har rykket ut etter at to syklister skal ha kollidert med en bil i Indre Kulen i Deknepollen aust for Måløy, opplyser Vest politidistrikt på Twitter. De to syklistene er mindreårige, og skal ha brukt hjelm. Det er ikke meldt om alvorlige personskader.