To milliardar til havvind

Enova lanserer program for flytande havvind med ein ramme på to milliardar kroner. Programmet skal stimulere til auka innovasjon og bidra til lågare kostnader for produksjon av vindenergi. Første utlysing har søknadsfrist 1.desember 2023.

– Noreg kan framleis ta leiartrøya innan utvikling av flytande havvind, og Enovas program er eit godt grep som kan gi rom for ytterlegare læring og uttesting av konsept, seier Åslaug Haga, leiar av Fornybar Norge.

Regjeringa lyste tidlegare i år ut konkurranse om utbygging av havvindparkar både på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.