To menn varetektsfengsla

To menn er varetektsfengsla til 7. desember etter dei torsdag vart pågripne og sikta for grovt tjuveri.

Mennene vart pågripne i Førde og Sogndal torsdag og vart sikta i samband med våpentjuveri på Leikanger i starten av november.

Fredag vart det heldt fengslingsmøte i Sogn og Fjordane tingrett. Like før klokka 17 kom kjenningane.

Begge to er blir varetektsfengsla fram til 7 desember med brev- og besøksforbod.

Det har vore fleire tjuveri i Leikanger, og til Sogn Avis seier politistasjonssjef, Magne Straumstein at dei ikkje ser vekk ifrå at personane kan ha vore involverte. Men at dei utforskar andre moglegheiter.