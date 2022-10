To menn tiltalt i narkotikasak

To menn på 26 og 29 år, bosatt i Bergen, er tiltalt for grov narkotikaovertredelse. 29-åringen skal fra november 2020 til august i fjor ha innført 256 gram kokain og rundt 200 gram amfetamin fra Nederland. I samme periode skal han ha solgt narkotika verdt 315.000 kroner til den medtiltalte 26-åringen, skriver BT. Saken skal opp for retten i februar.