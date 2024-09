Leitemannskapet er i kontakt med dei to turgåarane som vart meld sakna søndag kveld.

Dei to vart funne i hytta Gjegnabu ved Hyen i Gloppen kommune. Dei er beskrivne som kalde, men i god form.

Dei to skal vere fjellvande og godt kledde.

Det blir no lagt planar for å få dei ut av fjellet.

– Me jobbar utifrå at dei er i stand til å gå ned sjølv, og vil sjølvklart hjelpe dei med det. Me har redningsmannskap der oppe, så me går med dei ned fjellet, seier innsatsleiar Ole Jørgen Eide.

Han trur dei to turgåarane kan vere nede frå fjellet innan to-tre timar.

– No har me brukt to-tre timar opp, så eg reknar med at det vil ta den tida ned igjen òg.

Fleire forsøk på å nå opp

Dei to turgåarane i 70-åra hadde vore på tur på fjellet Gjegnen sidan klokka 08:00, og kom ikkje heim til avtalt tid klokka 21:00.

Pårørande melde frå til politiet klokka 22.20 i går kveld.

Ein av dei to mennene hadde nemnt til familien at dei kunne legge seg inn på DNT-hytta Gjegnabu i området dersom det vart dårleg vêr.

To Røde Kors-lag forsøkte i løpet av natta å ta seg opp til hytta via dei to stiane som går opp dit, men måtte snu på grunn av dei dårlege forholda.

Klokka 10:08 i dag gjorde mannskap frå Røde Kors eit nytt forsøk på å nå hytta til fots, med ressursar frå Røde Kors Alpine Redningsgruppe og lokalkjende frivillige.

– Me ser om me kan finne noko der, om dei har brukt hytta til å søke ly mot ver og vind i går, sa operasjonsleiar Bjarte Rebnord ved Vest politidistrikt.

– Vidare er turløypa dei to skal ha gått mot neste hytte, på Gjegn. Det er eit godt stykke å gå, men det er neste steg om me ikkje finn noko på Gjegnabu.

Krevjande forhold

Totalt var det ti stykk som deltok i søket, under krevjande forhold.

– Det er veldig dårleg vêr i området, med mykje nedbør og tett skodde, sa innsatsleiar Ole Jørgen Eide.

– Området er til tider bratt, og til tider tett skog. Men det er turstiar i området.

Redningshelikopter frå Ørlandet bidrog i morgontimane måndag, men returnerte på grunn av dårleg sikt.

Eit redningshelikopter sto klart i Florø, men kunne ikkje nyttast på grunn av vêrforholda.

Fleire lokalkjende frivillige tok kontakt med politiet for å bidra i søket.

– Innsatsleiaren vår på staden tar ein fortløpande vurdering om det er tilrådeleg å setje dei inn i søk og evenutelt hjelpe Røde Kors-laga. Det er krevjande forhold og dårleg sikt, så me ønskjer å få best mogleg kontroll på dei me sender ut i søk, sa operasjonsleiar Bjarte Rebnord.

Siste teikn frå dei sakna før dei vart funne i god form på Gjegnabu var eit mobilsøk som slo inn på ein basestasjon litt over midnatt.

Då det er veldig dårleg dekning i området fekk dei ikkje kontakt med dei sakna før dei vart funne på hytta.