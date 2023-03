To menn pågrepet i grov narkotikasak

To menn i 20-årene er siktet for å ha hatt befatning med en betydelig mengde narkotika, skriver BA. Mandag fremstilles begge to for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Påtalemyndigheten ønsker at mennene blir fengslet i fire uker med både brev- og besøksforbud, i tillegg til isolasjon. Fredag ettermiddag ble en av mennene stoppet i det som ble oppfattet som mistenkelig oppførsel, og som førte til ransaking. Politiet mener at de to har hatt tilknytning til en betydelig mengde narkotika.