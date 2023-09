To menn hoppa på sjøen då politiet kom

Fleire politipatruljar, i tillegg til mannskap frå brannvesenet i gummibåt, vart sett inn i leitinga etter ein mann som måndag morgon hoppa på sjøen ved Søreide i Bergen.

– Me fekk melding rett over klokka 5, frå ein bebuar i området. Han hadde høyrd stemmer, såg ei lommelykt og frykta at nokon skulle bryta seg inn ved ei båthamn, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Politiet var på staden etter eit kvarter. Då hoppa to menn i sjøen. Den første kom raskt opp igjen, medan den siste svømde vekk.

– Etter om lag to timar fekk me kontroll på den siste, som vart funnen på land. Dei får tilsyn av lege, seier Hausvik.

Det er uklart om dei to mennene, ein i 30-åra og ein i 40-årene, stjal noko.