To menn dømt til fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken

Sogn og Fjordane tingrett har dømt to menn til fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken, grov økonomisk utruskap og brot på bokføringsreglane, skriv Økokrim i ei pressemelding.

Tingretten har kome til at det er snakk om eit bedrageri som medførte tap for Husbanken knytt til utbetalte tilskot på 7.357.000 kroner.

Den eine mannen er dømt til fengsel i 3 år og 3 månader, og til inndraging av utbytte på over 900.000 kroner.

Han er og frådømt retten til å drive sjølvstendig næringsverksemd, vere dagleg leiar eller ha leiande stilling i noko selskap, samt retten til å ha styreverv i selskap på ubestemt tid.

Den andre mannen er dømt til fengsel i 2 år og 9 månader, og til inndraging av utbytte på meir enn 1,3 millionar kroner.

Fengselsstraffa er to månader lengre og sju månader kortare enn aktors påstand.

I tillegg må dei to i fellesskap betale 4,2 millionar kroner i erstatning til Husbanken.

Dei to dømte sa dei skulle pusse opp bustadar for vanskelegstilte, men dokumenta viste at dei oppgav feilaktige kjøpesummar for fleire av husa. Til saman fekk dei inn 86 millionar kroner i lån og tilskot av Husbanken i perioden 2015 til 2017, der 32 millionar omfattast av tiltalen.