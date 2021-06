Det var natt til 11. juli i fjor sommar at to menn tok seg inn i leilegheita til ein mann i 20-åra på Laksevåg i Bergen.

Inne på soverommet vart mannen utsett for massiv vald. Det vart brukt både moppestang, knuste tallerkenar og knivar. Offeret fekk fleire knivstikk både i halsen og i det eine låret.

– Eg hadde døydd om eg ikkje hadde kome meg ut av leilegheita, sa knivofferet då saka gjekk for Hordaland tingrett tidlegare i juni.

Fengsel i 9 år og 8,5 år

Dei to mennene på 24 og 29 år var tiltalt for drapsforsøk, trugslar og for å ha forlate ein person i hjelpelaus tilstand.

No er dei dømde til lange fengselsstraffar i ein fersk dom frå Hordaland tingrett.

29-åringen er dømd til ni år fengsel, medan 24-åringen er dømd til 8 år og seks månadar fengsel.

29-åringen får lengre straff, fordi han også er dømd for ei anna valdshending i Bergen i fjor sommar.

Forsvararen til 24-åringen, Marius Wesenberg, seier dei høgst truleg kjem til å anke dommen.

- Dommen er særdeles streng. Han har nekta straffskuld og forklart i retten at han ikkje var med på valdsutøvinga. Han er skuffa over resultatet, seier Wesenberg til NRK.

29-åringens forsvarar, Ole Petter Grythe Hoff, har førebels ikkje vore tilgjengeleg for kommentar.

STOR UTRYKKING: Tilfeldige forbipasserande fann knivofferet i gata utanfor leilegheita. Dei varsla politiet. – Om ikkje mannen hadde fått rask behandling, kunne skadane ha ført til at han døydde, sa aktor Rudolf Christoffersen under rettssaka. Foto: Privat

Retten: – Fornærma var heldig

I avgjerda skriv retten at mannen i 20-åra hadde blødd i hel og døydd i løpet av kort tid om han hadde mista bevisstheten inne i leilegheita.

Dei omtalar drapsforsøket og valden som «brutal og omfattende».

«Fornærmede var også heldig som fikk livreddende behandling raskt, både av passasjeren i drosjen, og etter hvert av helsepersonell. Det var disse omstendighetene som reddet fornærmede, ikke at de tiltalte stanset sine straffbare handlinger» skriv retten.

Telefonavlytting og videoklipp

Dei to tiltalte nekta å forklare seg for politiet undervegs i etterforskinga. I retten nekta begge straffskuld for drapsforsøk.

24-åringen nekta også for å ha gjort noko gale den natta, medan 29-åringen innrømma knivstikk og vald. Fleire svært sterke videoar av valden vart lagt fram som bevis for retten. Videoane vart funne på 24-åringens telefon.

«Retten ser på filmingen av fornærmede, i den situasjonen han var i, som en krenkelse av fornærmede og et skjerpende moment ved utmåling av straff» heiter det i dommen.

Politibetjentane som rykka ut på hendinga fekk ganske raskt namna på dei to som stod bak valden. Politiet valde likevel å avlytte telefonane deira i kring eitt døgn før dei vart arresterte.

I lydopptak som vart spelt fekk retten høyre ein av dei tiltalte fortelje at «vi stabbed ham» og «ja, kuttet han opp», etterfølgt av latter.

Ingen formildande omstende

Rettssaka gjekk for Hordaland tingrett i starten av juni.

Forhandlingane vart stoppa i nokre timar på dag to, fordi politiet oppdaga at dei to tiltalte hadde lagt ut ein post på Instagram på første rettsdag.

Dei fekk tak i mobiltelefonen til ein av tolkane og la ut eit bilde av seg sjølv og ein tekst som både aktor og retten har tolka til å vera ein oppfordring om å «ta» den fornærma.

«Deres opptreden viser at det ikke er fremmed for de tiltalte å opptre truende mot aktører i rettsvesenet», konkluderer dommaren og legg til at retten ikkje har funne nokon formildande omstende.

«De tiltalte har heller ikke vist noen anger, noe innlegget på Instagram med tydelighet viser».