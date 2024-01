To melkebønder slutter hver uke

Samtidig som Tine mangler melk og må importere melkepulver, blir det stadig færre melkebruk i Norge. Hver uke slutter to melkebønder i jobben. I dag finnes det 6491 foretak med disponibel kvote for kumelk, noe som er 138 færre enn i fjor, ifølge tall fra Landbruksdirektoratet. Med andre ord har over to melkebruk lagt ned driften hver uke det siste året, skriver Nationen. Mens det var over 25.000 bruk med melkekvoter for kuer i 1997, har tallet for første gang bikket under 6500. Det blir også færre geitebønder i Norge. I år er det totalt 238 foretak som har disponibel kvote for geitemelk, noe som er sju færre enn i fjor, ifølge direktoratet. (NTB)