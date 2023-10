Under valnatta vart det klart at det ville bli eit borgarleg fleirtal i den store kommunen i Nordhordland.

Høgre, Frp, KrF og Venstre var einige om å samarbeida med totalt 21 av 41 kommunestyrerepresentantar.

Ingrid Fjeldsbø frå Høgre skulle bli ordførar.

Men så snudde det.

Fem veker etter valet, valde to Høgre-representantar å melda seg ut av partiet og bli uavhengige.

Det skulle opna opp for eit uvanleg samarbeid.

– Ein spesiell situasjon

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, INP, SV, MDG og Raudt gjekk saman og fekk med seg dei to utmelde Høgre-representantane til å danne fleirtal, og har no inngått eit valteknisk samarbeid.

Tysdag kveld signerte dei avtalen og Sara Hamre Sekkingstad frå Senterpartiet held difor fram med å vera ordførar.

Det var Avisa Hordaland og Strilen som først melde om den overraskande vendinga.

– Det er klart at det er ein spesiell situasjon, og Alver har vore i ein spesiell situasjon dei siste vekene etter valet, som eg ikkje har opplevd tidlegare, seier Sara Hamre Sekkingstad (Sp).

KART: Alver kommune ligg i Nordhordland og vart i 2020 etablert av dei tidlegare kommunane Lindås, Radøy og Meland.

Blir ikkje ordførar

– Eg synest det er kjempetrist. Eg hadde sett fram til å bli Alver sin nye ordførar, seier Ingrid Fjeldsbø i Alver Høgre.

Alt låg til rette for eit borgarleg fleirtal med Høgre-ordførar. Men etter valet snudde alt.

– Det er veldig leit at vi har kome i den situasjonen at to melder seg ut av partiet. Det synest eg er veldig spesielt, seier Fjeldsbø.

Ho seier at ho vart overraska, sjølv om det hadde versert rykte dei siste vekene før dei to representantane melde seg ut frå partiet hennar.

ALVER: Redaktøren i Avisa Nordhordland trur det blir spennande å sjå korleis det politiske samarbeidet blir framover. Foto: Leif Rune Løland

Kom overraskande på

Sara Hamre Sekkingstad seier at det var dei to tidlegare Høgre-representantane som tok kontakt med dei for samarbeid.

– Så har vi hatt ein god dialog etter at dei tok kontakt med oss.

– Men er du overraska over resultatet?

– Det er klart at dette ikkje er eit resultat eg såg for meg etter valet og valresultatet. Det kom overraskande på meg då eg fekk vite det.

Sekkingstad legg til at samarbeidet er valteknisk, og at ein står fritt til å stemma fram sine eigne saker i kommunestyret framover.

Det legg og leiaren for Alver INP til grunn for at dei valde å gå inn i konstellasjonen.

– Vi er alle innforstått med at vi er ueinige i ein del saker. Men vi er eit sentrumsparti og det var meir naturleg for oss å få til eit teknisk samarbeid på denne sida, enn i ein blåblå-koalisjon, seier Irene Stendal Østerbø i Alver INP.

– Uvanleg

– Det er ein usedvanleg fargerik konstellasjon, seier Vegard Flatøy, redaktør i Avisa Nordhordland.

Han seier at det er få som hadde trudd at til dømes INP ville gå i samarbeid med denne konstellasjonen.

– Dei ulike partia seier at dei vil fokusera på tillit, samarbeid og god dialog. Det er fine ord, men det trur eg er ord som må følgjast opp for å at dette samarbeidet skal kunne fungera, seier Flatøy.

Han seier at heilt sidan valet har vore stridar blant politikarane. Men når ein får utmeldingar frå parti og eit plutseleg og overraskande ordførarbytte, så gjer det grunnlaget for samarbeidet i kommunestyret vanskeleg.

– Korleis samarbeidet kjem til å bli for desse partia får vi venta å sjå, men det blir veldig spennande, seier avisredaktøren.

Forsvarer utmeldinga

NRK har prøvd å få kontakt med Høgre-avhopparane Øyvind Bratshaug og Kenneth Taule Murberg, men har berre fått svar frå Murberg.

Han skriv at han trudde det opphavlege fleirtalet ville bestå, sjølv om han melde seg ut av Høgre, fordi det såg ut som INP ville stilla seg bak fleirtalet.

Murberg påpeikar at han var sterkt uenig i både prosessen og resultatet av forhandlingane, og er derfor overraska over at nokon «føler seg lurte».

Til Avisa Nordhordland har den andre avhopparen Øyvind Bratshaug tidlegare sagt at han melde seg ut på grunn av kulturen i partiet og at han følte seg som del av ein «B-gruppe».

Han blei valt inn for Frp i 2019, men melde seg ut våren etter og skifta etter kvart til Høgre.