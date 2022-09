To kvinner bortvist fra Bergen sentrum

To kvinner i 30-årene ble like før midnatt bortvist fra Bergen sentrum etter bråk på en uteservering, melder politiet. Kvinnenes to mindre hunder skal også ha plaget gjestene, skriver politiet. Kvinnene nektet å forlate uteserveringen og én av dem skal ha vært fysisk utagerende mot ansatte og politiet ble tilkalt.