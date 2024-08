To kajakkpadlarar i trøbbel – politi rykkjer ut

To personar har fått problem under kajakkpadling i elva Vosso mellom Vangsvatnet og Seimsvatnet. Elva går langs E16, melder Vest politidistrikt. Dei to er uskadde, men kajakken har sett seg fast i nokre steinar og dei kjem seg ikkje laus. Politi og brannvesen er framme ved staden og prøver å hjelpe dei to.

Klokka 13.50 melder 110 Vest at brannvesenet har fått begge personane oppi ein gummibåt og fraktar dei til land. Dei to er oppegåande, men litt kalde.