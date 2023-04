To involverte i ulukke på Bømlo

To køyretøy skal vera involverte i ei ulukke ved Siggjarvågen i Bømlo. Eit køyrefelt er sperra og alle naudetatar er på staden. To personar skal vera involverte, og det er usikkert om nokon er skadde. Ifølgje politiet ser det ut til at ein bil har stoppa opp, og at den andre bilen har køyrt i fjellveggen for å unngå å køyre inn i bilen. Ulukka skal ha skjedd i Bremnesvegen i 80-sona.