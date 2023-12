To innbrudd i Fana - tok to tyver med hundepatrulje

Natt til fredag fikk politiet meldinger om to innbrudd i Fana i Bergen. Det ble først meldt om et innbrudd i en kjellerleilighet, som skal ha skjedd de siste fem dagene. Politiet rykket ut og gjorde åstedsundersøkelser. Det skal ha blitt stjålet mindre verdigjenstander.

Knappe 20 minutter senere ble det meldt om et mulig innbrudd i en garasje i Fana. En person skal ha blitt observert trillende bort med en motorsykkel.

Politiet rykket ut med flere patruljer, og fant til slutt en mann og en kvinne i 30-årene med en hundepatrulje. De to er mistenkt og pågrepet for det siste innbruddet, og de to innbruddene sees i sammenheng.