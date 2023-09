To i slåstkamp ved Bryggen

Klokka 04.01 fekk politiet melding om menn som slost utanfor McDonalds ved Bryggen i Bergen. Då politiet kom til staden var slagsmålet over.

– Dei to mennene fortalde at die hadde slått kvarandre, seier oppdragsleiar i politiet, Tommy Veland. Dei involverte skal ha fått nokre blåmerke, men hadde ikkje behov for helsehjelp. Dei ønskte heller ikkje å melda kvarandre, så dei vart viste vekk frå Bergen sentrum og saka vart avslutta på staden.