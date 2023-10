To Høyre-representanter har meldt seg ut

To av de åtte innvalgte representantene for Høyre i Alver kommune har meldt seg ut av partiet, skriver lokalavisene Nordhordland og Strilen. De to er Øyvind Bratshaug og Kenneth Taule Murberg.

Bratshaug sier han melder seg ut på grunn av kulturen i partiet og beskriver at han føler seg som del av en «B-gruppe». Han ble valgt inn for Frp i 2019, men meldte seg ut våren etter og skiftet etter hvert til Høyre.

Utmeldingene kan føre til at flertallet i kommunestyret settes i fare for samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre. De tre partiene hadde 21 representanter før utmeldingene, akkurat det som trengs for å få flertall i Alver.