Begge guttene er også tiltalt for å ha truet med å drepe offeret, dersom hun anmeldte voldtekten til politiet.

I forbindelse med overgrepet skal 16-åringen ha sagt «hadde du anmeldt

meg hadde du angret på det».

To dager etter voldtekten skal guttene ha fortalt jenten at «hvis du sier noe til politiet skal vi drepe deg».

16-åringen er også tiltalt for å ha utøvd fysisk vold mot offeret kort tid etter overgrepet.

Voldtekten skal ha skjedd i en kommune i Nordhordland i Vestland fylke.

Saken skal behandles i Hordaland tingrett i september.

TV 2 meldte om tiltalen først.

Alvorlig sak

Ifølge tiltalen gjorde guttene også filmopptak av voldtekten.

15-åringen skal ha skrudd på blitsen på sin telefon før han ga den til 16-åringen, som så brukte den til å filme mens han forgrep seg på jenten.

Det er tatt ut tiltale for grov voldtekt av barn under 14 år fordi «det særlig legges vekt på at den er begått av flere i fellesskap».

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta sier at det er en alvorlig sak.

– Strafferammen for forholdene som gjelder i tiltalen, er høy. Det er uttrykk for at samfunnet ser alvorlig på det, sier Kvamme Sylta.

Marius Wesenberg forsvarer den yngste gutten.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Dette er en enorm belastning for han, men han vil møte i retten og er innstilt på å forklare seg der, sier Wesenberg til TV 2.