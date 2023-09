To gule farevarsel for Vestlandet

Det er sendt ut to gule farevarsel for Vestlandet. Det eine er eit gult varsel om flaumfare for brevassdrag i Vestland fredag kveld og laurdag. Kombinasjonen av varm luft som gir stor bresmelting og regn fredag kveld aukar flaumfaren i brelvene, skriv Varsom.no. Det er også sendt ut eit gult farevarsel om høg vasstand frå fredag klokka 22.00 til laurdag klokka 01.00.