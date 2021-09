I løpet av livet har Andris Hamre opplevd to gonger at det har blitt så mørkt at han vurderte å avslutta det.

Første gongen var han 19 år, og hadde akkurat lagt bak seg ei fin russetid.

– Eg hamna i eit mørke. Russetida var veldig sosial og etterpå sat eg plutseleg åleine då venner forsvann til alle kantar, fortel han.

Redninga vart ei venninne som tilfeldigvis fann nokre dikt Andris hadde skrive.

Flest menn

– Eg var ein typisk mann og var for stolt til å be om hjelp, seier Hamre.

Kvart år dør det ifølge FN 800.000 menneske som følge av sjølvmord i verda. Ein stor andel av desse er menn.

I Noreg viser årsstatistikken frå Dødsårsaksregisteret for 2020 at sjølvmord var dødsårsak for 639 personar. Av desse var 73 prosent menn.

Ifølge psykiater og professor, Lars Mehlum, er det fleire årsaker til at flest menn døyr som følge av sjølvmord.

BE OM HJELP: Psykiater Lars Mehlum seier at det er viktig å våga og be om hjelp, og om du ikkje vart høyrt første gongen, så spør igjen.

– Menn har generelt mindre kompetanse i å søka hjelp for psykiske og eksistensielle problem, og terskelen for dei å søka hjelp er høgare, seier han.

Mehlum seier sjølvmordstankar kan koma i vanskelege livssituasjonar som vanskar på jobb eller skule, eller om ein problem med for eksempel økonomien.

– Me treng å hjelpa folk å bli betre på å takla vonde kjensler eller situasjonar som kan utløysa krisesituasjonar, seier Mehlum.

Nytt mørke

Det gjekk 20 år og Andris skildrar livet som fantastisk. Heilt til han fekk økonomiske problem.

– Eg prøvde å skjula det. Eg var ein typisk mann og prøvde å framstille livet som vakkert og fint, seier han.

Denne gongen var det broren som vart redninga. Han byrja med å spørje om korleis det gjekk med Andris.

– Eg svarte at alt var fint, men han gav seg ikkje, fortel Andris.

«Har du tenkt å ta livet ditt?» spurde broren til slutt.

– På eit så direkte spørsmål hadde eg ikkje noko anna val enn å sei ja, fortel Andris.

Broren fekk samla familien og Andris fekk raskt hjelp av ein fastlege som tok han på alvor.

Treng du nokon å snakka med? Ekspandér faktaboks Om du treng nokon å snakka med, så kan du nytta nokon av desse lågterskeltilboda: Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40, eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no

Røde Kors si teneste Kors på halsen er for deg under 18 år. Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsida korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no

Foreldresupport: Ring 116 123 (tast 2)

Studenttelefonen: Ring 116 123 (tast 3)

Mental Helse Ungdom. Retta mot unge vaksne i alderen 18-35 år. Chatteteneste på nett måndag, tysdag og torsdag klokka 17.00-20.00: www.mhu.no.

Alarmtelefonen for barn og unge. Ein gratis telefon for barn og unge som er utsett for vald, overgrep og omsorgssvikt. Telefon 116 111.

Akutt sjølvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf.: 116117 for strakshjelp. Du kan også snakka med fastlegen din.

Nullvisjon

Denne veka har verdsdagen for sjølvmordsførebygging blitt markert over heile verda.

– Noko av det viktigaste me kan gjera er å fortsetta å formidla kunnskap om sjølvmord på tvers av alle samfunnssektorar, slik at alle blir bevisst at det ikkje er farleg å spørja om nokon går me sjølvmordstankar, seier Terese Grøm.

Ho er generalsekretær i LEVE, Landsforeininga for etterlatne ved sjølvmord. Dei vil ha fleire markeringar over heile landet i dag.

NULLVISJON: Generalsekretær Terese Grøm håpar regjeringa tar nullvisjonen på alvor og då det er heilt avgjerande at me får ned tala. Foto: Assa Kooy Tveiten / LEVE

I 2020 kom det ein ny handlingsplan for førebygging av sjølvmord. Same år vedtok regjeringa ein nullvisjon for sjølvmord. Det håpar Grøm politikarane tek på alvor.

– Det er heilt avgjerande for å få ned sjølvmordstalet dei neste åra. På same måte som at dei har ei felles politisk forplikting til nullvisjon for døde i trafikken, seier ho.

Våg å spørja

Andris fortel at han i dag har eit fantastisk liv, og takkar bror sin for at han våga å stilla dei vanskelege spørsmåla.

– Då han spurde kjende eg ein enorm lette. For han hadde sett det. Eg hadde nok ubevisst sendt ut nokre signal, men var for stolt til å be om hjelp, seier Andris.

Hans største bodskap er at folk må tora og spørja, og om ein har det vanskeleg så må ein våga å be om hjelp.

– Ser du at ein kompis, ein venn eller ein kollega ikkje har det bra, våg å spørja. Spør om det er noko du kan hjelpa dei med, seier Andris.