To frå Vestland er innstilte til Unge Høgre-leiinga

Valkomiteen til Unge Høgre har innstilt Oda Røhme Sivertsen (bildet) til 1. nestleiar for ungdomspartiet, og Sondre Hillestad som medlem av sentralstyret. Dei blir dermed truleg valt inn av landsmøtet til Unge Høgre denne helga.

Begge to er for tida studentar ved NHH og politiske rådgjevarar for bergensbyråd Charlotte Spurkeland (H), som for tida har ansvar for både finans og barnevern, sosiale tenester og mangfald.

Hillestad er også leiar for Vestland Unge Høgre.