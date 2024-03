To fotgjengere påkjørt i Bergen

Alle nødetater har rykket ut etter melding om en trafikkulykke i Storetveitvegen i Bergen. Politiet meldte først at det var en fotgjenger som hadde blitt påkjørt av en bil, men i en oppdatering skriver de at det er to personer som er påkjørt i et gangfelt.

Ingen av dem er alvorlig skadd.

– Det er foreløpig uvisst hva som har skjedd her. Fører av bilen er i hver fall uskadd, og fotgjengeren er oppegående, sier operasjonsleder i politiet, Helge Blindheim.

Trafikken skal flyte greit på stedet, ifølge politiet. Blindheim vet foreløpig ikke om dette har skjedd i høy hastighet, men opplyser at det er 50-sone på stedet.