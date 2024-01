To fornærma etter knivstikkingsaka i Fjaler

Politiet etterforskar framleis knivstikkinga som fann stad i Dale i Fjaler 29. desember i fjor. Ein mann er sikta i saka og sit no varetektsfengsla fram til 29. januar. Tenestadsleiar Åge Løseth seier det var seks personar i bustaden då valdshendinga fann stad. To av dei blei skadde og har status som fornærma. Desse to var på besøk hos sikta. – Dei har små fysiske skader. Det er snakk om kuttskadar i hendene, seier Løseth.

Dei tre siste personane som var i bustaden har status som vitne. Politiet har framleis ein del etterforsking att, mellom anna avhøyr av dei involverte. Løseth omtalar saka som alvorleg.