To ferjer må kvila på Lavik-Oppedal

Vegtrafikksentralen melder at to avgangar på ferjesambandet E39 Lavik-Oppedal blir innstilte i kveld: Avgang kl. 22.10 frå Oppedal, og kl. 23.10 frå Lavik. Grunnen er kviletidsbestemmelsane, altså at mannskap ombord må ta pålagt pause.