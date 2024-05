To er mistenkt etter brannen på Nattland

To personar er mistenkt etter at ein kommunal blokk brann på Nattland i Bergen 29. april. Dei er ikkje avhøyrd enno, og det er for tidleg å seie noko om brannårsaka, opplyser Vest politidistrikt til BT.

– Det er ikkje mogleg førebels å slå fast at det blei påsett. Vi har framleis alle hypotesar opne. Men vi kan ikkje utelukke ei aktlaus eller ei forsettleg handling, seier brannetterforskar Therese Sagstad til avisa.