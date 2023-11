To E16-tunnelar stengde igjen

Stalheimtunnelen og Sivletunnelen har vore stengde fordi eit vogntog fekk problem og måtte bergast. Like over klokka 20.30 melder Vegtrafikksentralen at vogntoget er fjerna frå staden, men at det no har dukka opp eit anna vogntog som treng bistand i same område. Tunnelane er derfor stengde igjen.