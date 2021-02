Tidlig om morgenen, 16. juni i fjor, kolliderte en buss og en personbil i Steinsvikvegen i Fana i Bergen.

I personbilen satt to 19 år gamle menn. I bussen en bussjåfør i 50-årene. Føreren av bilen og bussjåføren mistet livet i kollisjonen. Passasjeren i personbilen ble hardt skadet.

Nå har Vest politidistrikt avsluttet etterforskningen.

– Vi mener årsaken til ulykken er en kombinasjon av høy fart, ruspåvirkning og manglende kjøreerfaring, sier politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen.

Etterforskningen viser blant annet at:

personbilen kom over i feil kjørefelt.

bilen holdt en fart på minst 100 kilometer i timen på en vei med 50-sone.

føreren av personbilen var påvirket av både alkohol og narkotika.

Bussen holdt fartsgrensen

Føreren av personbilen døde på Haukeland universitetssjukehus dagen etter ulykken.

Den 57 år gamle bussjåføren døde på sykehus noen dager senere.

I etterforskningen har politiet gjennomført en rekke avhør av vitner.

Både bilen og bussen var relativt nye kjøretøyer, og det er datatekniske undersøkelser av bilen har vist at den holdt minst 100 kilometer i timen.

Samtidig mener politiet at bussen holdt fartsgrensen på 50 kilometer i timen. Etterforskningen viser også at bussjåføren har gjort hva han kunne for å unngå kollisjonen.

– Vi kan tydelig se på stedet at bussen har forsøkt å legge seg så langt ut til høyre som mulig, men der er det en høy støyvegg, sier Svendsen.

FLAGGET PÅ HALV STANG: Busselskapet Tide i Bergen flagget på halv stang da det ble kjent at en av deres sjåfører døde i ulykken. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Ruset og uten førerkort

Det er de rettsmedisinske undersøkelsene som viser at føreren av bilen var påvirket av både alkohol og narkotika.

Politiet ønsker ikke å si hvilken promille han hadde, eller hvilke narkotiske stoffer han var påvirket av.

Politiet mener også at de sto bak råkjøring flere steder tidligere på natten før ulykken skjedde.

– Etter ulykken kom det inn flere meldinger om til dels stygg kjøring i området med den samme bil. Vi kan ikke si sikkert at det var samme sjåfør hele tiden, men bilen har vært involvert i stygge forbikjøringer og fartsoverskridelser samme natt, sier Svendsen.

PREGET LOKALMILJØ: Flere hundre personer samlet seg på ulykkesstedet noen dager etter ulykken. Foto: Therese Pisani

Lang etterforskning

Politiet forklarer at de har brukt lang tid på etterforskningen av saken. Dette begrunner de med at de ville være helt sikre på at de visste så mye som mulig om årsaken til ulykken.

– Dette er av hensyn til de etterlatte. Men det har ikke vært vanskelig å finne ut hva som skjedde, sier Svendsen.

Statsadvokaten har valgt å legge bort saken, fordi føreren av personbilen er død.