To biltjuvar varetektsfengsla i fire veker

Sogn og Fjordane tingrett gav laurdag politiet medhald i å varetektsfengsle dei to mennene som er sikta for å ha stole to bilar i Florø og Førde. Dei må sitte bak lås og slå i fire veker, opplyser Kjetil Tomren, jourhavande jurist i Vest politidistrikt, til NRK.

I tillegg skal dei sikta ha stole ein del tjuvegods, ha køyrd ruspåverka og utan førarkort.

Dei to har omfattande straffehistorikk og politiet fryktar at dei ville ha halde fram med ugjerningane sine dersom dei fekk sleppe fri.