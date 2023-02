To biler involvert i trafikkuhell på E39 Hylkje

To biler involvert i et trafikkuhell på E39 ved Hylkje i Åsane. Det er materielle skader på bilene, og det er meldt om «kaos i trafikken», melder Vest politidistrikt på Twitter. Bilberger er rekviert og politet er på vei for å hjelpe til med dirigering.