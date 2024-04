To bilbranner i Bergen i natt

Det har vært to bilbranner i Bergen i natt, en i Alver og en i Sandviken. Ingen personer er skadde.

Politiet fikk først melding om bilbrann ved Radøyvegen ved Støleberget i Alver klokken 03.15. Bilen sto i vegbanen og det var ikke spredningsfare til omkringliggende boliger. Det var meldt at det var mye flammer og røyk. Politi og brannvesen rykket til stedet.

Like etter klokken 05.00 meldte politiet at et felt var åpent og at det var manuell dirigering på stedet. Bilberger er ventet å ankomme stedet cirka klokken 06.00.

– Bilen begynte å brenne under kjøring, og det er store skader. Det har vært full overtenning og en utbrent bil, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

I bilen var det en person og en hund, som begge kom seg ut av bilen. De er uskadde, men har pustet inn litt røyk, ifølge politiet.

Like etter klokken 06.00 er Radlyvegen ved Splintevika åpnet for fri ferdsel igjen. Radøyvegen ved Splintevika.

I Sandviken fikk politiet melding om brann i et kjøretøy klokken 04.46. Bilen stod parkert i en gate og det var observert flammer og litt røyk, men det var ikke brann i selve kjøretøyet. Litt over en halvtime senere meldte politiet at brannen var slukket og at de var ferdige på stedet.

– Det fremstår som at noen har lagt noe under bilen og tent på, sier Dahl-Michelsen, men understreker at de er usikre på om dette er tilfellet.

De oppretter sak og per nå er ingen mistenkt.