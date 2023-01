To bilar krasja ved Fløyfjellstunnelen

To bilar er involverte i eit trafikkuhell ved Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen. Hendinga skjedde i nordgåande retning rett før tunnelen. Ingen er skadde og bilbergar er på veg. Trafikken går greitt forbi staden, melder Vest politidistrikt. Politiet melder 13.07 at bilane er fjerna og at to personar blir frakta til legevakta for nærmare sjekk.