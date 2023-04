To bilar kolliderte etter ruskøyring

To bilar kolliderte i Drotningsvik i Bergen etter at ein person køyrde i ruspåverka tilstand. Den eine føraren skal ha reagert på køyringa opp framferd til den andre. Politiet kom raskt på staden og konstaterte at føraren var påverka av alkohol. Personen blir tatt med til legevakta for blodprøvetaking. Førarkortet blir beslaglagt.