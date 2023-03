To bilar i ulukke på Flyplassvegen

To bilar er involverte i ei trafikkulukke på riksveg 580 Flyplassvegen. Ulukka skal ha skjedd 07.52. Klokka 08.16 melder politiet at dei er på staden. Dei involverte har flytta seg ut av vegbanen, melder dei. Dei skriv på Twitter at ulukka ikkje verkar som ei alvorleg ulukke. Trafikken passerer på staden.