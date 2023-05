To bilar i ulukke i Sandviken

Like over klokka ti fekk politiet melding om ei trafikkulukke i Ekregaten i Sandviken i Bergen. To bilar er involverte. Alle involverte personar skal vera vakne og medvitne. Ulukka har skjedd ved brannstasjonen. Politi og ambulanse er på veg til staden. Trafikken kan passera.