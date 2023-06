To bilar i trafikkulykke i Stongfjorden

To bilar har hamna i ei trafikkulykke på fv. 609 i Sørdalen i Stongfjorden. Eit av køyretøya køyrde utfor vegen og inn i fjellveggen, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt. Dei fekk melding om hendinga klokka 06.07. Ingen av dei involverte, to menn, er fastklemde. Dei er begge bevisste og ingen av dei er skadde, men den eine føraren er svært prega, melder politiet. Det er lite trafikk på vegen og passering for personbilar, men ikkje større køyretøy. Brann og ambulanse er på plass, politi er på veg til staden. Bergingsbil er på veg.