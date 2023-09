To båtar i ferd med å gå på grunn

To båtar i slep i Lurosen i Alver har mista motorkraft på grunn av drivstoffmangel og har behov for bistand. Det melder 110 Vest. Kystvakta er på staden. Redningsleiar Ståle Jamtli i Nordhordland seier til Avisa Nordhordland at båtane er i ferd med å gå på grunn ved Arsholmen. Båtane vil bli slept bort av Kystvakta.