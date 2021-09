To barnefamiliar mista alt i brann – så mykje vart samla inn på ein time

– Det er ein kaotisk og uoversiktleg situasjon, sa Morten Frantzen, fungerande vaktkommandør i 110 Vest 17.36.

17.04 fekk brannvesenet melding om at det brann i ein tomannsbustad i Kinsarvik, i Ullensvang kommune.

BRANN: Allereie då dei fyrste brannfolka kom til staden, var huset overtent. Foto: NRK-tipsar

Fyrst omlag ein time etter alarmen gjekk hjå brannvesenet, kunne dei melda kontroll. Då var den kommunale bustaden blitt totalskadd.

Yousef Ahmad Abou-Alhoub sat nede i kjellaren då det byrja brenna

– Eg var veldig redd, men no går det bra. Det går bra med oss, seier han. To av syskena hans var heime under brannen, tre var ikkje.

MISTA ALT: Mohamad Ahmad, Ahmed og Yousef Ahmad Abou-Alhoub budde i det no totalskadde huset. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Starta innsamling umiddelbart

Det tok ikkje lange tida etter det byrja å brenna, før lokalsamfunnet i bygda starta å samla inn ting dei to familiane treng.

– Det er heilt fantastisk. Dei har jo mista alt dei eig. Me visste at gjevargleda kom til å verta stor, seier Kari Vikane, som har organisert innsamlinga.

Bygda Kinsarvik har mellom 500 og 600 innbyggjarar.

– Kva spør dei som er innom her om?

– Kva meir kan eg hjelpa til med?, seier Vikane.

INNSAMLING: Etter vel ein time med innsamling hadde alt dette kome inn til familiane. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Kommunen var også snare på labben med sitt kriseteam.

– Det som er viktig for oss, er å gjera det me kan for å ta vare på dei og gje dei den hjelpa dei treng, seier ordførar i Ullensvang, Roald Aga Haug.

Båe familiane har fått stadar å sova i natt, opplyser han. Den eine av familiane har også fått tilbod om ein ny kommunal bustad dei kan flytta inn i i morgon.

– Det er berre å ta av seg hatten for dei som tenkte på å stilla opp med hjelp frå fyrste stund, seier Aga Haug om innsamlinga.

– Fekk panikk på andre sida

Rebecca og Victoria Sæterdal Markussen er naboar til huset som brann. Dei bur i eit nær sagt identisk hus. Då det byrja å brenna, var dei på Utne, på den andre sida av Sørfjorden.

– Me fekk plutseleg ein haug med telefonar om at det brann, og at det brann i vårt hus. Me fekk panikk på andre sida, seier Rebecca.

ETTERSLØKKING: Brannvesenet jobbar no med å kjøla ned branntomta. Også terrenget rundt er dynka, slik at brannen ikkje skal spreia seg. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Spesielt var det kattane deira det var redde for. Kattane sit truleg framleis inne i huset, sidan dei ikkje har fått gå inn i heimen enno.

– Det er skremmande viss brannen har oppstått av noko i huset, ein straumleidning eller noko slikt. Me får håpa me får informasjon om kva som starta brannen snart, så slepp me å vera urolege av den grunn, seier Rebecca.

Årsaka til brannen er framleis ukjent.

UKJENT: Rebecca og Victoria Sæterdal Markussen vil gjerne vita årsaka til brannen. Det er førebels ukjent. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Visste ikkje om det var folk inne

Mange ringde 110 samtidig då brannen starta. Fyrst vart det meldt at alle i huset hadde kome seg ut, så vart det usikkert igjen.

Røykdykkarar tok seg inn i huset 17.39. Dei var ute att to minuttar seinare, etter å ha grovsøkt kjellaren for personar. Der fann dei ingen.

– Politiet jobbar med å få kontakt med bebuarar i huset, skreiv politioverbetjent Terje Magnussen i operasjonssentralen i ei pressemelding 17.53.

18.10 kunne Magnussen melda at dei hadde kome i kontakt med alle i huset.

TOTALSKADD: Alle dei tolv som budde i huset har fått ein stad å sova i natt. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Fire nabohus evakuerte

Brannstasjonane på Lofthus, i Odda og i Granvin rykka ut til staden.

Brannen spreidde seg til ein bil utanfor bustaden, i tillegg var det tilløp til brann i terrenget rundt. Fire nabohus blei bedne om å evakuera.

– Førebels er det utvendig sløkking me driv med, sa vaktkommandør Frantzen klokka 17.36.

Ein halvtime seinare var spreiingsfaren over. Ettersløkkingsarbeidet føregår framleis frå utsida, ved å dynka huset i vatn.

Brannvesenet skal også vera på staden utover natta.

– Me har kontroll på huset, og terrenget rundt. Når me set igjen folk her, vil dei også ha med seg ein bil med vatn, seier innsatsleiar for Ullensvang brann og redning, Inge Rongve.