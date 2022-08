To barn hentet opp av vannet på Voss

Brannvesenet har plukket opp to barn som falt ut fra en båt i Vangsvatnet på Voss, melder politiet. Alle nødetatene rykket ut etter melding om at barna hadde havnet i vannet. Brannvesenet og politiet var raskt på stedet. De to barna skal være kalde, men uskadde.