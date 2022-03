– I fjerde klasse fekk me konvoluttar med bind oppi av helsesyster og beskjed om at me ikkje trong å visa det til gutane for det kan vera kleint. Men gutane ville jo gjerne vite kva det var me fekk, fortel Emma Fonn.

Niandeklassingane ved Skei skule i Sunnfjord har nett hatt seksualitetsundervising i lag med naturfaglærar Maria Kristine Sture.

– For meg var det eit bevisst val å ha felles undervising på tvers av kjønn. Kunnskap om seksualitet, kropp og identitet er til nytte for alle uansett kjønn, seier Sture.

Ein rapport frå Sex og samfunn viser at omtrent to av fem lærarar på 10. trinn og 1. trinn vidaregåande delte klassen inn etter kjønn i heile eller delar av undervisinga.

Ifølgje rapporten deler lærarane undervisinga i to fordi dei meiner elevane føler seg tryggare i samtalen og lettare kan stilla spørsmål.

Alias om prevensjon og seksuell helse

For nokre veker sidan hadde elevane ved Skei ein heil dag via til undervisning i grensesetting, seksualitet og identitet.

– Me snakka saman om forskjellige tema, om kjensler, kropp og om kva som er sex og ikkje, fortel Valentino Cardenas Fugle.

Nå skal ungdommane ta føre seg dei meir naturfaglege bitane ved seksualitetsundervisinga.

Tematikk og eigne prosjekt har elevane fått vera med på å bestemma sjølv. Det går i hormon, kropp, kjønnssjukdommar og prevensjon, og ei gruppe har vald å laga ein eigen variant av gjettespelet Alias om temaet.

KVA ER SPIRAL?: Ungdommane har laga og laminert eigne Alias-kort med temaet prevensjon og seksuell helse. Foto: Kristina Kassab Liland / NRK

– Til dømes er det vanskeleg å hugsa kva «Trikomonas» er. Viss ein slit med å hugsa kva det er, så har me forklaringa på det: Ein kjønnssjukdom med vanskeleg namn, ler Maria Solvang.

Men undervisinga er ikkje kjønnsdelt, og det er elevane glade for.

– Begge kjønna bør få vite kva forskjellane våre er i lag. Då kan me forstå kvarandre litt betre, meiner Emma.

På gamle måten

– Å ha kjønnsdelt undervising er kanskje ein gammal måte å halda seksualitetsundervising på, fortel dagleg leiar i Sex og Samfunn, Maria Røsok.

Kollegaen hennar Stine Sollund er prosjektleiar for seksualitetsundervisinga ved Sex og samfunn. Ho er einig i at felles undervising er vegen å gå, også for ei meir inkluderande undervising.

– Dersom undervisinga er kjønnsdelt – kva gruppe skal dei av oss som ikkje identifiserer seg som korkje jente eller gut høyra til, spør Sollund.

Ifølgje rapporten er det helst lærarar utdanna etter 2008 som vel den felles undervisingsforma. Det tydar på at tidlegare årskull i større grad følgjer den tradisjonelle seksualundervisinga med kjønnsdelt gruppeundervising.

Meir og tidlegare seksualitetsundervising

– Elevane spelte av ein song i stad som handlar om å tissa etter sex, og det å seie det så tydeleg, stod det ikkje i læreboka mi for tjue år sidan, fortel naturfaglærar Sture ved Skei.

Ho meiner også at det høyrer til den gamaldagse seksualundervisinga å dela undervisinga etter kjønn.

DEN GODE SAMTALEN: Lærar Maria Kristine Sture har teke med bøker utanom pensum for å setta i gong samtalar om kropp og utsjånad. Foto: Kristina Kassab Liland / NRK

– Skjer det utestenging av kunnskap, går ein tilbake tanken om at det er nokre ting andre ikkje skal vita noko om. Det vil vera med på å gjera kjønn og seksualitet tabubelagt, og det er ikkje ein god måte å driva skule på.

Sture meiner det er fleire tiltak som må gjerast for å betra seksualitetsundervisinga i dag.

– Det viktigaste er å starta tidlegare. Kanskje ikkje kalla det seksualitetsundervising, men identitet, kropp, kjensler og grensesetting.

Og ungdommane er einige. Rapporten til Sex og samfunn viser at sju av ti elevar ynsker meir seksualitetsundervising.

– Me burde kanskje alltid læra litt om det, understrekar Emma.