Tjuveri frå utestad

Politiet fekk i totida i natt melding om tjuveri av blant anna mobilar og ID-kort frå gjester på ein utestad i Håkonsgaten i Bergen. Tre menn er mistenkte for tjuveria. Gjestene har fått tilbake eigendelane. Same stad slo ein mann ein politimann i brystet. Han sit no i drukkenskapsarresten.